Casalesi, colpo al clan delle slot: 22 milioni di euro sequestrati dalla Finanza ad Acilia

Sequestrati definitivamente beni di oltre 22 mln euro,frutto contatti tra malavita romana e napoletana su litorale Roma.

Grazie a #Gdf e Corte Appello di Roma per operazione contro clan Casalesi e Guarnera. Avevano imposto slot machines a commercianti Acilia. #FuoriLaMafiaDaRoma — Virginia Raggi (@virginiaraggi) June 23, 2020

Confiscati beni per oltre 22 milioni di euro al Gruppo Iovine del clan dei. Ad eseguire l'operazione sono stati i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma, dopo il decreto di confisca emessodalla Corte di Appello capitolina nei confronti di cinque esponenti del gruppo, che agiva nella periferia romana diAcilia.Il provvedimento, definitivo per effetto della sentenza della Corte di Cassazione, trae origine da una vasta indagine delle Fiamme Gialle che nell'ottobre 2013 aveva portato all'arresto di Mario Iovine, Sergio Guarnera, Sandro Guarnera, Franco Crispoldi e Arben Zogu per i reati di estorsione, usura, intestazione fittizia di beni e illecita concorrenza con minaccia o violenza. In quel contesto, era stata accertata l'esistenza di una “joint-venture” nel, imposte nel territorio di Acilia agli esercizi commerciali autorizzati. Tra le confische eseguite dalla Gdf, il capitale sociale e l'intero patrimonio aziendale di 7 imprese, 9 unità immobiliari, un terreno a Roma e uno in provincia de L'Aquila.