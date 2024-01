Capodanno 2024, donna si lancia dentro la Fontana di Trevi in abito da sera nero e guanti: fischi e applausi

di Giulia Argenti

Primo bagno dell’anno nella Fontana di Trevi. Una donna, con un abito da sera nero e guanti, è entrata dentro il monumento di Roma tenendo in mano un cartello con su scritto "Happy New Year".

Il bagno nella Fontana di Trevi

La scena è stata ripresa e condivisa sui social e il video è diventato in poco tempo virale. Secondo quanto raccontato dai presenti era circa l’una e venti del primo gennaio, in piena notte di Capodanno quando la donna si è lanciata di corsa verso la fontana, scendendo le scale e lanciandosi in acqua. «Ma questa da dove entrata?» si chiede sorpreso chi ha filmato la scena.

Le reazioni dei presenti

La scena ha subito attirato l’attenzione, tra chi ha iniziato scattare foto e fare video e chi, invece, ha fischiato e lanciato cori di disapprovazione.

Sul posto è intervenuta la polizia municipale, che ha fatto uscire la donna dall’acqua e l’ha accompagnata a riprendere borsa e soprabito, lasciati nei pressi del monumento.

Il precedente

Pochi giorni fa era stato Pedro Alonso, il Berlino della celebre serie Netflix “La casa di carta”, a immergersi nella Fontana di Trevi per uno shooting fotografico in occasione della premiere dello spin-off con protagonista il suo personaggio, disponibile dal 29 dicembre sulla piattaforma di streaming.

