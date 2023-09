Roma, trovato un cadavere in uno scantinato. Le forze dell'ordine sono state allertate dai vicini insospettiti dal forte odore

di Redazione web

Giallo nella Capitale. Un cadavere in avanzato stato di decomposizione di un uomo, cittadino marocchino di 50 anni, è stato trovato oggi a Roma in uno scantinato di via dell'Acacie nel quartiere Prenestino. Ad allertare le forze dell'ordine alcuni abitanti insospettiti dal forte odore.

Sul corpo non ci sono segni di violenza, si protende per morte dovuta a cause naturali. La salma è stata comunque messa a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Prete trovato morto nella camera d'hotel: il corpo di Don Danilo era nella doccia, è un mistero

Trieste, cadavere appeso al guardrail con i piedi legati

Ultimo aggiornamento: Venerdì 29 Settembre 2023, 20:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA