Cadavere trovato appeso a un guardrail bendato e con i piedi legati: choc a Trieste

Scoperta choc a Trieste. Il cadavere di un uomo, età stimata tra i 40 e i 50 anni, con i piedi legati, bendato e con segni di percosse è stato trovato appeso al bordo della Gvt, una arteria ad alta velocità della città in Friuli Venezia Giulia. Il corpo era cento metri prima dell'uscita di Valmaura in direzione Muggia.

Cadavere appeso al guardrail

A fare la macabra scoperta sono stati alcuni operai Anas che stavano per apprestarsi a compiere alcuni lavori. Secondo quanto si è appreso, sul cadavere sarebbero stati riscontrati anche segni di percosse e tagli, soprattutto sulla testa, tali da far supporre che l'uomo possa essere stato torturato a morte.

Il corpo era sospeso all'esterno della strada, in una zona di vegetazione, poco visibile per chi transita con l'auto. Sul posto, oltre ai Carabinieri ai quali sono affidate le indagini, ci sono anche sanitari del 118, Polizia di Stato e vigili del fuoco.