Maxi tovaglia cucita dagli studenti (con la vestaglia di nonna e i pezzi di vela) per dare cibo ai bisognosi: «La differenza si fa insieme»

di Morgana Sgariglia

Flash mob con una maxi tovaglia in piazza per donare il cibo ai poveri. L'idea è degli studenti delle scuole di Trieste per la 50esima settimana sociale dei cattolici in Italia prevista per il prossimo luglio. Poco dopo le 13 di giovedì 11 aprile, l'enorme tovaglia è stata srotolata da oltre mille ragazzi in piazza Unità d'Italia che si sono seduti ai due lati per un pranzo veloce e hanno donato generi alimentari alle famiglie indigenti.

La tovaglia composta da stoffe di scarto degli studenti

La tovaglia, larga 1,80 metri e lunga 90, è stata cucita da circa duemila studenti degli istituti di vario ordine e grado, che hanno assemblato pezzi di stoffa usata, significativa per la loro storia personale.

Democrazia e partecipazione al centro della Settimana sociale dei cattolici

L'iniziativa è stata promossa dal laboratorio Scienza e fede della Diocesi di Trieste per richiamare il tema della settimana sociale: “Al cuore della democrazia. Partecipare tra storia e futuro”. L'obiettivo è sensibilizzare i giovani a fraternità, condivisione e partecipazione.

«C'è anche un'altra metafora», osserva il vescovo di Trieste, monsignor Enrico Trevisi, in piazza per salutare i giovani. «Questa potrebbe essere la tovaglia di un altare che ci dice che Dio vuole che a questa mensa possano accedere tutti. Noi possiamo essere quella mano di Dio che vuole arrivare a tutti, condividendo con tutti».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Aprile 2024, 16:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA