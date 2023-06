Francesco, l'ombra della challenge on line sulla morte del 13enne che si è impiccato prima degli esami di terza media

Francesco era bravissimo a scuola, apparentemente sereno alla vigilia dell’esame di terza media, esame che avrebbe dovuto completare nei prossimi giorni. Eppure qualcosa l'ha turbato o, peggio, l'ha convinto a tentare una challenge on line, stringendo quel cappio al collo, gesto che, altrimenti, non troverebbe spiegazioni. Quel cappio che la mamma, nonostante lo choc, ha tentato di togliere, per liberare il suo figlioletto dalla morsa letale di quella cintura stretta al collo.

Già, perché Francesco si è impiccato in casa a 13 anni. E quel gesto ha sconvolto tutta la comunità di Montoro, in provincia di Avellino.

«Salgo in camera, scendo subito». Queste le ultime parole che Francesco, che avrebbe compiuto 14 anni a luglio, ha detto ai genitori due sere fa poco dopo le 21.30 prima di togliersi la vita. Il ragazzino si è legato una cintura al collo e si è lasciato andare nella tromba delle scale.

La mamma, sconvolta, dopo aver cercato di togliere quel cappio al collo di suo figlio ha tentato di rianimarlo mentre il papà ha chiamato i soccorsi.

