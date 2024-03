Nasconde in cucina il cadavere del padre per riscuotere la pensione: aveva ventilatore sempre acceso e lampada insetticida

Dopo la chiusura indagini arriva, in tempi brevi, la richiesta di rinvio a giudizio per Roberto Caracciolo, 57enne di Corigliano d’Otranto accusato di aver occultato il cadavere del padre Antonio, morto in casa a 83 anni, per continuare poi a riscuotere 10mila euro di pensione. L'uomo, stando alle ipotesi d'accusa formulate dal pm Luigi Mastroniani, risponde di occultamento di cadavere, truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche e indebito utilizzo di carte di credito. Dal gennaio scorso il 56enne è sottoposto alla misura di libertà vigilata, ricoverato in una comunità riabilitativa assistenziale (Crap) in seguito alla perizia disposta dalla Procura da cui è risultato parzialmente infermo di mente e incapace di stare in giudizio. Ogni sei mesi sarà nuovamente sottoposto a perizia, per verificare se il procedimento penale potrà o meno proseguire.