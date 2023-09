Orrore a Trieste: cadavere bendato e legato trovato appeso al guardrail

di Mario Landi

Scoperta choc a Trieste. Il cadavere di un uomo, tra i 40 e i 50 anni, è stato trovato bendato, con le mani immobilizzate, i piedi legati con nastro adesivo e impiccato a una sbarra del parapetto di protezione posto dietro al guardrail, penzoloni davanti a una scarpata di una decina di metri, al bordo della Grande viabilità triestina, un’arteria ad alta velocità che porta fuori dalla città. Il corpo si trovava cento metri prima dell’uscita di Valmaura, in direzione Muggia, all’altezza della Ferriera di Servola. A trovarlo sono stati i tecnici dell’Anas, giunti ieri per effettuare opere di manutenzione.

Inizialmente si era parlato anche di tracce di tortura sul corpo, ipotesi però smentita dal Comando provinciale dei carabinieri che indaga sul caso. Sulla natura del gesto non c’è ancora alcuna certezza. «Rimangono aperte tutte le ipotesi», sottolinea la nota dell’Arma. E non è escluso anche il suicidio. Anche se c’è un particolare che fa dubitare di questa ipotesi del suicidio: le mani erano legate a una distanza di 30 centimetri l’una dall’altra. Il cadavere presenterebbe anche segni di saponificazione, un elemento che fa ritenere che fosse sul posto dove è stato rinvenuto da almeno qualche giorno.

La salma è stato recuperato con l’ausilio dell’autoscala dei vigili del fuoco, intervenuti a supporto degli investigatori con due mezzi. È giunta anche una squadra della Protezione civile che ha allestito una tenda da campo sulla carreggiata per consentire ulteriori rilievi sulla salma. Su luogo erano presenti la pm di turno, Maddalena Chergia, e il medico legale.

La vittima sarebbe di carnagione scura e di provenienza mediorientale.

