Bus si schianta contro la recinzione di un palazzo a Porta Pia, possibile malore per l'autista: urtato un tubo del gas, paura all'alba L'incidente è avvenuto verso le 6 di questa mattina in via Brescia, incrocio con via Nizza, Roma







di Redazione web Un bus Atac della linea 89 è finito sul marciapiede urtando contro un tubo del gas. Nessuna persona è rimasta ferita. L'incidente è avvenuto verso le 6 di questa mattina in via Brescia, incrocio con via Nizza, Roma. Sul posto il gruppo Parioli della polizia locale, i Vigili del Fuoco e Italgas. Il tratto di via Brescia, tra via Savoia e via Nizza, è stato chiuso al traffico.





Ha perso il controllo dell'autobus, forse a causa di un malore, ed è finito sul marciapiede fermandosi contro la recinzione di un palazzo e danneggiando un tubo del gas. È successo stamattina intorno alle 5.45 all'angolo tra via Nizza e via Brescia, in zona Porta Pia, al centro di Roma. Coinvolto un bus della linea 89. Sul posto polizia locale, carabinieri della compagnia Parioli e vigili del fuoco. Non risultano feriti. Sembrerebbe che a bordo in quel momento non ci fossero passeggeri. Chiuso il tratto di strada.



Ultimo aggiornamento: Giovedì 14 Dicembre 2023, 11:27

