Rubano la borsa con i braccialetti della figlia di 3 anni morta di leucemia. L’appello della mamma ai ladri: «Sono gli unici ricordi della mia Dalila»

Le hanno rubato la borsa in cui custodiva i ricordi più cari della sua bambina, scomparsa a causa della leucemia. Barbara Farella sta vivendo ore di immenso dolore dopo che ignoti le hanno portato via, dall’auto parcheggiata nelle vicinanze del parco Talenti a Roma, la borsa con due bracciali d’oro da neonata e alcune foto della piccola Dalila. Le cose a cui Barbara teneva di più.

L’appello della mamma

Barbara Farella è disposta a tutto per riavere quei ricordi della sua bambina. Per questo ha pubblicato su Facebook un appello ai ladri (ancora ignoti) affinché le restituiscano i bracciali e le foto della piccola. Ecco cosa ha scritto: “A te che hai rubato la borsa ieri sera vorrei fare un appello. O meglio vorrei farlo al tuo cuore. Non hanno importanza i soldi, le carte di credito, i documenti che dovrò rifare, ma all’interno c’erano due piccoli bracciali da neonata in un sacchettino di mia figlia Dalila che è volata in cielo per colpa della leucemia ed era l’unico ricordo che avevo di lei. E c’erano anche delle sue foto (purtroppo non ne ho molte perché la vita me l’ha strappata troppo presto dalle braccia).

La solidarietà della rete

L’appello di Barbara Farella ha subito fatto il giro dei gruppi Facebook del III Municipio di Roma (in cui si trova il parco Talenti). Ha ottenuto 350 reazioni e oltre 1.200 condivisioni, ma i numeri aumentano di minuto in minuto. E la speranza è che il post raggiunga ora la bacheca giusta, quella di chi ha sottratto a Barbara le cose a cui teneva di più. Alcuni utenti hanno anche commentato il messaggio della mamma di Dalila, suggerendole di cercare i bracciali e le foto nei cassonetti intorno al parco Talenti.

Ultimo aggiornamento: Martedì 28 Novembre 2023, 15:41

