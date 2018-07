Migliora la bimba Rom ferita a Roma: sciolta la prognosi

Lunedì 23 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:05 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Migliorano nettametne le condizioni della bimba Rom di 15 mesi residente nel campo nomadi di via di Salone, ferita alla schiena nei giorni scorsi a Roma. Secondo quanto riporta l'AdnKronos, sarebbe stata addirittura sciolta la prognosi e di conseguenza la bimba - operata nei giorni scorsi all'ospedale Bambino Gesù - ha lasciato la Terapia intensiva ed è stata trasferita in Chirurgia generale. A preoccupare i medici, che hanno estratto piccoli frammenti di metallo dalla zona della scapola destra della piccola, una lesione vertebrale a livello dorsale, con interessamento midollare. Per la valutazione effettiva degli eventuali danni è ancora presto, spiegano dalla struttura capitolina. Nei primi giorni subito dopo l'evento i medici si erano detti pessimisti rispetto alla possibilità che la bimba possa tornare a camminare.