Bambino esce di casa da solo a 4 anni, trovato dai carabinieri mentre vaga in Piazza Vittorio

di Redazione web

Apre la porta ed esce di casa, da solo. Un bambino di 4 anni è stato ritrovato mentre vagava per piazza Vittorio, a Roma, ed è stato riconsegnato ai genitori. Il fatto è avvenuto poco prima delle ore 14 di ieri, quando il bimbo è stato trovato da solo da una pattuglia di carabinieri della stazione di Roma Piazza Dante.

Pensioni, calendario pagamenti. Aumenti per la rivalutazione ad aprile: ecco di quanto sale l'assegno

Il bambino, per niente impaurito, ha seguito i carabinieri in caserma dove è stato intrattenuto, anche con la «collaborazione» di un altro bambino della sua età, figlio del maresciallo comandante di Stazione, con il quale si è messo a giocare. Nel frattempo i militari hanno avviato le ricerche non facili dei genitori perchè il bimbo non ha detto il suo cognome e neanche era in grado di ritornare al punto di partenza. Poco dopo i genitori sono stati rintracciati e hanno potuto riabbracciare il piccolo. A quanto pare senza che i genitori se ne accorgessero era riuscito ad aprire la porta di casa in uno stabile poco distante e vagava in strada.

Ultimo aggiornamento: Domenica 2 Aprile 2023, 14:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA