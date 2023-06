Roma, arrivano i nuovi bagni pubblici. Restaurati quelli nelle stazioni della Metro

di Emiliano Pretto

Il Giubileo porta con sé la rinascita dei bagni pubblici di Roma. Saranno almeno 24 quelli che saranno restaurati e riaperti al pubblico per l’Anno Santo, probabilmente tutti con entrata al costo di un euro. A questi si aggiungeranno anche le decine di bagni presenti nelle stazioni della metropolitana, molti dei quali pronti a un robusto restyling, e forse nuovi vespasiani in centro.

I nuovi bagni sono parte integrante del piano per il Giubileo. A parlarne è stata l’assessora all’Ambiente di Roma, Sabrina Alfonsi. «Siamo facendo un lavoro su tutti quelli che abbiamo - ha detto - per capire se cambiarne la gestione. E poi ci sono tre milioni stanziati in capo alla società Giubileo per realizzarne di nuovi». Ma dove saranno realizzati? Si parte dai parchi e dalle zone monumentali. In questo caso non saranno costruiti da zero: verranno, al contrario, ristrutturati gli otto bagni esistenti, come quelli accanto al Colosseo, al Gianicolo o in piazza Augusto Imperatore. Sempre nei parchi, come a Villa Pamphilj o a Villa Ada il dipartimento ne gestisce altri quattro. Anche questi subiranno un profondo restyling ed è possibile che non saranno più gratuiti ma passeranno a una gestione con ingresso a un euro. Altri quattro bagni sparsi in città ma attualmente chiusi, come quello in via della Nocetta, saranno ristrutturati e riaperti.

I bagni che saranno realizzati da zero, invece, sono oggetto di un tavolo tra Comune e governo.

14 Giugno 2023

