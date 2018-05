Autobus in fiamme in via del Tritone a Roma, tanta paura in pieno centro ma per firtuna nessun ferito né intossicato. Immediatamente dopo l'incidente, Atac ha diffuso una nota: «Atac ha immediatamente aperto un'indagine interna per accertare le ragione dell'incendio che si è sviluppato a bordo di un bus della linea 63 che faceva servizio in via del Tritone. L'incendio non ha provocato nessuna conseguenza ai passeggeri. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, allertati da Atac, che hanno estinto le fiamme.

La vettura, andata completamente distrutta, era dell'anno 2003. Atac sottolinea che negli ultimi mesi ha intensificato le azioni preventive per minimizzare i rischi di incendio per la flotta che purtroppo ha un'età media molto avanzata. Le azioni messe in campo hanno consentito di abbattere i casi di incendio sulle vetture di circa il 25% nel primo quadrimestre 2018 rispetto allo stesso periodo del 2017».