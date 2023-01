Papa Ratzinger, più metro e bus Atac per i funerali di giovedì 5 gennaio a S. Pietro

di Redazione web

Giovedì 5 gennaio si terranno i funerali di Papa Benedetto XVI che è morto il 31 dicembre 2022. In Vaticano sono attesi migliaia di fedeli e per questo anche la città di Roma si sta organizzando.

Il piano di Atac

Per favorire l'afflusso di fedeli in Vaticano, a partire da oggi e fino ai funerali del Papa Emerito Benedetto XVI del prossimo 5 gennaio, Atac potenzierà i servizi sia in metro che in superficie. Al tempo stesso verranno rafforzati anche i presidi di territorio per offrire maggiore assistenza e capacità di intervento nei punti di maggiore afflusso dei viaggiatori.

Oggi e domani, annuncia l'azienda dei trasporti capitolina, sono previsti 25 treni in servizio sulla linea A, in aumento rispetto alla normale programmazione. Nella giornata delle esequie, in particolare dalla mattina fino al termine della cerimonia e del conseguente deflusso, il numero dei treni programmati in servizio aumenterà progressivamente fino a 28 rotabili.

I bus in servizio

Il numero dei bus in servizio sulle linee 64 e 40, che collegano Termini e San Pietro e Termini con Borgo Sant'Angelo, verrà aumentato a partire da oggi e fino al 5 gennaio. In particolare, sulla linea 40 i bus in linea aumenteranno da 9 a 12, e sulla 64 da 15 a 20. Nel giorno delle esequie, nei quattro principali nodi di accesso alla rete metropolitana, Anagnina, Laurentina, Termini e Ottaviano, sarà presente personale Atac con il compito di fornire assistenza e informazioni ai clienti per facilitare l'utilizzo della rete di trasporto e l'acquisto dei titoli di viaggio. Nella stazione di Ottaviano è stata raddoppiata la presenza di operatori di stazione e intensificata la presenza di guardie giurate.

Prevista anche una squadra di pronto intervento a presidio degli impianti di traslazione di Termini e Ottaviano, dove è in corso un'attività del Simu per consentire la riapertura dell'ingresso di via Barletta, chiuso per ragioni legate allo stato del manto stradale, che dà accesso al montascale, in modo da favorire a tutti l'accesso alla stazione.

