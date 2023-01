Ratzinger, fedeli in coda di prima mattina per l'ultimo saluto a San Pietro

È il giorno dell'esposizione della salma di Papa Benedetto XVI a San Pietro. Le porte della Basilica di Roma si sono aperte alle 9 per consentire ai fedeli di rendere omaggio ai resti mortali di Ratzinger ma già dalle prime ore del mattino la piazza è stata raggiunta da centinaia di persone che attendono di poter dare l'ultimo saluto al Papa Emerito. Sono attese circa tremila presenze al giorno. A porte chiuse, la visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, mentre il premier Giorgia Meloni è stata tra i primi fedeli a raggiungere la Basilica per omaggiare Benedetto XVI. Martedì invece potrebbe recarsi in Basilica il presidente del Senato Ignazio La Russa. Nelle stesse ore, o all'indomani, invece potrebbe rendere omaggio alla salma del Papa Emerito anche il presidente della Camera, Lorenzo Fontana. La salma resterà esposta per tre giorni, prima del funerale del 5 gennaio.

Le misure di sicurezza a San Pietro

Misure di sicurezza stringenti, con rigidi controlli ai varchi di accesso a piazza San Pietro attraverso il consueto utilizzo del metal detector e più forze dell'ordine che presidiano in maniera discreta la zona, sia all'interno che all'esterno. La macchina della sicurezza sarà in moto per tutta la settimana. Oltre agli uomini della gendarmeria vaticana, nella piazza ci sono anche forze dell'ordine in borghese.

