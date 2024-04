Roma, si va verso l'aumento del biglietto a 2 euro per bus, metro e tram. Cosa cambia in vista del Giubileo

di Redazione web

Il costo dei biglietti dei mezzi pubblici a Roma, anche in vista del Giubileo, potrebbe cambiare. Come sottolinea Il Messaggero, dal prossimo 1° luglio il costo del biglietto “Bit” valido per tutti i mezzi pubblici nella Capitale (tram, metro e bus) dovrebbe aumentare, passando da 1,5 a 2 euro. Negli scorsi anni la Regione Lazio aveva scongiurato l'aumento del prezzo del biglietto dei mezzi pubblici.

Gli aumenti

Secondo quanto previsto dal Piano di previsione Cotral, oltre al prezzo del biglietto “Bit”, il biglietto giornaliero passerà da 7 a 9.30 euro, quello valido per due giorni da 12,50 a 16,70 euro, mentre quello valido per tre giorni da 18 euro a 24 euro. Il costo dell'abbonamento mensile Atac resterà invariato, pari a 35 euro, mentre potrebbe diminuire da 250 a 240 euro il prezzo dell'abbonamento annuale.

Si attende la decisione della Regione

Nello specifico, sottolinea ancora il quotidiano romano, il sistema tariffario al centro dei possibili aumenti è quello denominato “Metrebus” ovvero quello che, con un unico titolo di viaggio, permette l’utilizzo dei mezzi di Atac, Cotral e Trenitalia.

Le tariffe sono stabilite dalla Regione Lazio che, comunque, decide in accordo con gli altri soggetti. Già negli scorsi anni si era parlato di un aumento dei biglietti, scongiurato poi dall’intervento della Regione. Quest’anno, però, la situazione potrebbe essere diversa anche in virtù dei tantissimi turisti e pellegrini in arrivo nella Capitale.

Martedì 16 Aprile 2024

