Asili nido a Roma, al via domani le iscrizioni per il mese di luglio. C'è tempo fino a fine maggio

Al via domani le iscrizioni nei nidi di Roma per il mese di luglio: per fare domanda c’è tempo fino al 31 maggio. Le attività dei servizi educativi per i bambini da 0 a 3 mesi, di norma, vanno avanti da settembre a giugno ma le famiglie che ne hanno bisogno possono chiedere un mese in più di frequenza, per luglio, o anche solo metà mese. La tariffa sarà la stessa utilizzata durante l’anno.

SOLO BIMBI GIA' FREQUENTANTI E’ necessario fare domanda online per aderire al nuovo mini bando e possono farne richiesta solo i bambini già frequentanti. Non è possibile quindi iscrivere a luglio un bambino che non si è iscritto per tutto l’anno.

UN MESE A TEMPO PIENO Le strutture saranno aperte dal 1° al 31 luglio, dal lunedì al venerdì con unica fascia oraria di funzionamento dalle 8:00 alle 16:30. E’ prevista la possibilità di richiedere, al momento dell’iscrizione, l’utilizzo del servizio per l’intero mese o per metà mese, specificando se si sceglie la frequenza nella prima o nella seconda metà di luglio. Nel caso venga scelta la fruizione di una metà del mese, la quota di partecipazione della spesa a carico dell’utente sarà ridotta del 50%.

NIDI E MAESTRE DIVERSE Non saranno aperte tutte le strutture, ma verranno individuati i nidi più centrali nei vari municipi. In ciascuna delle strutture individuate, i posti saranno prioritariamente assegnati ai bambini già frequentanti la struttura stessa, mentre i restanti utenti saranno ridistribuiti nei posti residui, tenendo conto delle indicazioni di preferenza espresse nella domanda. Ad accogliere i bambini potrebbe esserci perdonale diverso da quello presente ora nelle varie strutture, in base al contratto comunale che regola il personale del settore educativo.

Ultimo aggiornamento: Martedì 3 Maggio 2022, 18:21

