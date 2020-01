Brachetti: 60 personaggi in 90 minuti e tante novità: è lo show Solo

Giovedì 9 Gennaio 2020, 07:15

Trecentomila biglietti venduti in trecento repliche, i sold out che non si contano più,, l’uomo dei record torna in scena al Sistina con. Un ritorno alle origini per Brachetti che, in questo spettacolo, apre le porte della sua casa, senza luogo e senza tempo.«Novanta minuti in cui interpreto una sessantina di personaggi ma non solo. Ci saranno momenti di sand painting (dipinti con la sabbia ndr), ombre con le mani, di lotta con i laser, e avviene tutto in una scenografia video mappata. Insomma sarà uno spettacolo molto hi-tech. I personaggi saranno nuovi. Ci sarà un pezzo dedicato alle favole, poi ai grandi della musica pop, momenti poetici e comici. Tantissime sorprese. È uno spettacolo che potrei considerare una sorta di ‘best of’ ma con tantissime novit໫Il fil rouge di tutto è il mio rapporto che ho con un’ombra interpretata da Kevin Michael Moore, un attore bravissimo e di colore che ha anche il mio ciuffetto, che mi seguirà con una telecamera e cerca di riportarmi verso la terra. Lui rappresenta la mia parte razionale»«Bhé sì, un Peter Pan sessantenne che ha ancora voglia di fantasticare, volare, di realizzare le mie fantasie, infantili e non»«Io tiro il gol in rete ma ho uno stuolo di assistenti segreti incredibili che mi aiutano. Solo sul palco siamo in tredici, poi ci sono tutti gli altri, macchinisti, autisti, fonici, videomaker ecc. »«Questo spettacolo porta in giro un’arte tutta italiana delle metamorfosi e delle trasformazioni è stato portato in giro per l’Europa, spero rappresenti un’eccellenza italiana, una delle ultime ramificazioni della commedia dell’arte»«Risorprendere il pubblico non è facile, sento una grande angoscia, mi tengo sempre informato, guardo altri spettacoli di ricerca in giro per il mondo e cerco di essere sempre proiettato verso il futuro. Il mio intento non è solo quello di far felice il mio pubblico, ma dargli sempre più di quello che si aspetta. E fino ad ora ci siamo riusciti».Arturo Brachetti in SOLO - The legend of quick-change da venerdì al 19 gennaio, al teatro Sistina, via Sistina 129 ROMA dal martedì al sabato ore 21, domenica ore 17, sabato 18/1 ore 16 e ore 21 Biglietti a partire da 36,50 a 57,50 euro, biglietteria: 06.4200711 392.8567896