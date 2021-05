Gabiinsieme: vita da antichi romani alla riscoperta del sito archeologico alle porte di Roma. Eventi gratuiti e visite guidate da giugno ad ottobre

E' uno dei più importanti siti archeologici nei pressi di Roma: al XII miglio della antica via Prenestina (circa 20 km a est della Capitale). E' l'area archeologica della antica città di Gabii, uno dei grandi centri laziali di epoca protostorica, posta in posizione strategica per controllare la bassa valle dell'Aniene e gli accessi alla valle del Sacco e del Liri.

Gabiinsieme: eventi gratuiti e visite guidate da giugno ad ottobre 2021 alle porte di Roma

Dal 6 giugno al 10 ottobre 2021 - per 7 giornate - l'area diventerà il centro di spettacoli e visite guidate, laboratori per famiglie e bambini, per la grande arte di Michelangelo Pistoletto con le 100 panchine e il Terzo Paradiso. Un programma di attività ed eventi gratuiti - "Gabiinsieme", presentato il 31 maggio 2021, che hanno l'obiettivo di restituire un patrimonio storico-artistico unico nel suo genere alla ammirazione di cittadini e turisti.

L'area archeologica - circa 60 ettari immersi in una natura incontaminata acquisita negli anni '80 dallo Stato e affidata alla Soprintendenza di Roma - si candida a polo d'attrazione di notevole rilevanza e al di fuori dei canonici circuiti della cultura capitolina: un itinerario alternativo, per scoprire meraviglie archeologiche come il Tempio di Giunone e le terme, le fortificazioni e il tratto di basolato dell'antica via Prenestina.

Tra i vari appuntamenti della prima giornata, le visite guidate a cura del Laboratorio ARPAE (Archeologia dei

Paesaggi Urbani) dell'Università di Tor Vergata, in collaborazione con Arkekairos, e lo spettacolo "Ludi scenici e la Donna di Samo" di Menandro, con musiche e danze dell'antchità (a cura del teatro di Tor Bella Monaca e Biblioteche di Roma.

Le giornate dedicate agli eventi - il programma in dettaglio sul sito www.comune.roma.it - saranno quelle del 6 e 20 giugno; 4 e 18 luglio, 5 e 19 settembre e del 10 ottobre

Da luglio il sito ospiterà anche le "100 panchine per Roma" il progetto di Michelangelo Pistoletto che, attraverso panchine tutte in plastica riciclata posizionate in modo da realizzare il simbolo del Terzo Paradiso, si propone di spostare l'attenzione su concetti oggi fondamentali quali il riciclo, la condivisione dei saperi, la Demopraxia (il fare del popolo).

Il progetto di valorizzazione dell'antica area archeologica di Gabii è realizzato da Municipio Roma VI delle Torri, Soprintendenza Speciale di Roma Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Dipartimento di Storia, Patrimonio Culturale, Formazione e società dell'Università degli Studi di Roma «Tor Vergata», con il sostegno del Progetto S.U.S.A. (Smart Urban Sustainable Area).

