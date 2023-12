Anzio, uomo aggredito e ferito: è grave. E' stato trovato vicino ad un bar con la serranda forzata

Un uomo privo di sensi e con ferite alla testa e alla schiena è stato trovato in strada intorno alle 5.30 di mattina nei pressi di un bar ad Anzio, litorale sud della Capitale. Ad avvisare la polizia è stata una donna. Il locale aveva la serranda leggermente alzata. L'uomo è ora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale.

L'uomo è stato preso a bastonate, è un cittadino straniero e non è stato ancora identificato. L'aggressione è tinta di giallo. Trovato nei pressi di un bar al cui interno c'erano i segni di effrazione e dell'azione di uno o più malviventi. Il proprietario del locale ha riferito di aver sentito suonare l'allarme, ma di aver visto quanto accaduto solo la mattina.

Il rapinatore e il presunto giustiziere

L’ipotesi degli investigatori è che la vittima possa aver tentato il furto nel bar e poi sia stato aggredito da un presunto giustiziere, che non sarebbe il titolare del bar, il quale, ascoltato dai poliziotti, ha assicurato di non essersi recato sul posto nonostante l’allarme fosse entrato in azione. Un panificio e in un negozio di abbigliamento sarebbe stati rapinati poco priam. Indagini in corso per capire se l’uomo ritrovato ferito sia l’autore dei tre furti.

