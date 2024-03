Andrea Purgatori, il tribunale dispone la perizia per accertare le cause di morte. Quattro medici indagati I periti avranno novanta giorni di tempo per concludere i loro accertamenti







di Redazione Web Una perizia dovrà accertare le cause di morte del giornalista Andrea Purgatori. Lo ha stabilito il Tribunale di Roma, nell'ambito dell'incidente probatorio chiesto dal pm Giorgio Orano, che sta indagando sulla vicenda. La perizia I periti avranno novanta giorni di tempo per concludere i loro accertamenti. Nei quesiti posti agli specialisti si chiede, inoltre, di fare chiarezza sulla presenza di metastasi e individuare come e quando è partita l'infezione cardiaca. Per la morte di Purgatori sono finiti sul registro degli indagati quattro specialisti, ossia il radiologo Gianfranco Gualdi e il suo assistente Claudio Di Biasi che, presso la clinica Pip XI, sottoposero il giornalista e autore della Sette, a una tac. Il fulcro dell'indagine ruota attorno alla diagnosi di metastasi cerebrale effettuata dal radiologo Gianfranco Gualdi, parte dell'équipe medica che include Maria Chiara Colaiacomo e Claudio Di Biasi. Ultimo aggiornamento: Giovedì 21 Marzo 2024, 14:08

