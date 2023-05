Amministrative Lazio, decollo centrodestra: a Fiumicino Baccini eletto al primo turno

di Lorena Loiacono

Vanno al centrodestra i comuni di Fiumicino, Pomezia e Latina. Si sono chiuse alle 15 di ieri le urne e lo spoglio dei voti, in serata, ha delineato una svolta a destra dei due comuni tra i più grandi nella provincia di Roma e dell'unico capoluogo del Lazio al voto, Latina. Nei tre comuni i sindaci sono stati già eletti con la maggioranza assoluta e quindi non ci sarà bisogno del secondo turno, quello di ballottaggio, previsto per i comuni con più di 15mila abitanti.

I sindaci

A Fiumicino infatti è stato eletto il candidato di centro destra Mario Baccini che, con il 56,8% di voti, ha avuto la meglio sul candidato di centro sinistra Ezio Di Genesio Pagliuca (40,2%), sostenuto dall'ex sindaco Montino di cui è stato vicesindaco. Stessa vittoria al primo colpo per il centrodestra al comune di Pomezia, senza sindaco dallo scorso agosto dopo la sfiducia all'ex sindaco 5 Stelle Adriano Zuccalà, dove passa con la maggioranza assoluta la candidata di centro destra Veronica Felici con oltre il 54,7% delle preferenze contro la candidata di centro sinistra, Eleonora Napolitano al 23,2%, seconda classificata con il 22%.

