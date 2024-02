Alessandro Gassman contro l'abbattimento di 65 pini a Tarquinia: «Portatevi l'ombrello in estate perché non c'è più ombra»

A Tarquinia sono stati tagliati 65 pini storici perché, secondo il Comune di Tarquinia, si rischiava che tali alberi cadessero a causa di problemi di radici. Nel 2022 i Vigili del fuoco avevano inviato una nota in cui si leggeva che le radici dei pini avevano arrecato danni gravi alla pavimentazione stradale, ai marciapiedi e alle piste ciclabili tanto da compromettere la circolazione di pedoni, disabili, ciclisti e veicoli.

Pertanto il Comune di Tarquinia ha deciso di abbatterli, facendo riferimento anche al progetto di riqualificazione di viale Mediterraneo che prevede «la sostituzione delle attuali alberature con nuove piante più idonee al sito, quali platani e lecci».



Leggi anche: -- “Non ricordo un'invasione simile”: il post di Alessandro Gassmann sulla situazione a Roma

Le proteste

Anche se il Comune di Tarquinia ha rispettato quanto dichiarato nella nota, la Soprintendenza aveva chiesto che venisse garantita la conservazione integrale dei due filari.

Non sono mancati commenti e repliche da parte dei cittadini di Tarquinia. Oggi, la città è divisa in due parti: da un lato chi è d'accordo con l'abbattimento dei pini e dall'altro chi, invece, è contrario. Anche il noto attore Alessandro Gassman che attraverso un tweet ha espresso il suo parere: «Intanto a Tarquinia una bella ripulitina… le radici infastidivano. Hanno rasato al suolo tutto. I pini marittimi possono danneggiare il manto stradale se non vengono attuate le dovute contromosse che non consistono nell’abbattimento di alberi sani e bellissimi. A questo punto caro sindaco buona estate a lei ed ai suoi concittadini, mi raccomando portate l’ombrello perché di ombra non ce n’è più».

FOTO: SHUTTERSTOCK E @KIKAPRESS MUSICA: PROJECT A_KORBEN

Ultimo aggiornamento: Lunedì 26 Febbraio 2024, 16:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA