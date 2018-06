â€‹54ma Coppa dei Canottieri: Mancini jr con una doppietta guida il C.C.Aniene verso la vittoria

Giovedì 28 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:42 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Sono passati solo tre giorni dall’inizio della, ed è subito finale allaOggi si daranno battaglia per la categoriail Canottieri Aniene ed il Reale Circolo Tevere Remo, rispettivamente vittoriose in semifinale contro il Canottieri Lazio e Canottieri Roma.Nella giornata di ieri i risultati hanno visto la vittoria nella categoria Over 60 del Tennis Eur sulla Tevere Remo per 4 reti a 1, con il poker di Rosario Troilo; mentre i cugini dello Sporting Eur vincevano per 6 a 2 contro la Canottieri Lazio, con Massimo Bianchi premiato “Man of the match – Corriere dello Sport” con ben 3 reti.Nella categoria Over 40, i campioni in carica dello Sporting Eur, battono il Canottieri Aniene per 2 reti a 1, malgrado l’ottima prestazione del portiere Simone Canovi che si è aggiudicato il prestigioso premio “Guanto hai parato”.Goleada dei campioni in carica degli assoluti del Canottieri Aniene nell’ultima partita contro la Tirrenia Todaro, che vincono per ben 9 reti a 2 grazie anche all’ottima prova di, figlio del ct della Nazionale Roberto che presto vedremo scendere in campo, che forte dell’esperienza di famiglia ha gestito il match insieme ai suoi compagni giallo blu, siglando anche una straordinaria doppietta.