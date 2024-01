di Gigi De Palo

Una delle sorprese e gioie più grandi è stato scoprire la scorsa settimana lo stato di whatsapp di mio figlio Giovanni. Da lui, appassionato di basket, mi sarei immaginato una frase si Michael Jordan oppure di Kobe Bryant, invece mi sono commosso leggendo “… e non lasciare andare un giorno per ritrovar te stesso, figlio di un cielo così bello, perché la vita è adesso…”. Ma come? Ha scelto per essere rappresentato una frase di una delle canzoni che preferisco di Claudio Baglioni? Ma allora anche se mi prende sempre in giro, anche se appena può mi mostra i muscoli per sottolineare le differenze tra noi due, anche se fa di tutto per evidenziare le mie mancanze e fragilità, qualcosa gliela sto lasciando? Questo è il grande dilemma di un padre (e anche di una madre) davanti ad un figlio adolescente. Sto scoprendo, non senza qualche lacrimuccia, che nel silenzio, senza clamori, l’educazione data non è mai inutile. Lavora sotto traccia, come un fiume carsico invisibile che - a tempo debito - esce fuori. Nulla viene buttato quando si educa dando la vita.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Gennaio 2024, 06:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA