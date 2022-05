Gianluigi De Palo su Leggo: «La serie siamo noi»

Cinque figli, cinque persone uniche. Cinque gusti, cinque passioni differenti. A tutti i livelli: dalla cucina, agli sport, passando dalle letture alla politica. Ma quello su cui si litiga maggiormente sono le serie televisive e i film. Già io e mia moglie siamo diametralmente opposti: io amo il cinema europeo impegnato (primo fra tutti Krzysztof Kieslowski), lei le commediole romantiche anglosassoni E il fatto che ormai le varie piattaforme streaming siano utilizzabili su qualsiasi device, non ha facilitato lo stare insieme. Ma c'è una serie che ha messo in questi anni tutti d'accordo. Si tratta di This is us, dove una famiglia complicata e lunga come la nostra viene raccontata attraverso flashback temporali. Ci piace perché parla di noi. Anzi, parla anche di noi. Delle nostre gioie, delle nostre lacrime, dei litigi, degli abbracci. Del tempo che passa come i modelli delle lavatrici, ma soprattutto parla di amore. E fa piangere e fa ridere. E fa riflettere. Perché cambiano i nomi e i luoghi, ma le famiglie sono tutte molto simili tra di loro.

