Ecco cosa è un papà

di Gigi De Palo

Un giorno dopo la Festa del Papà ci tengo a precisare alcune cose. Un papà non è uno che aiuta la mamma nel lavoro di cura. Non è un beneficiario del congedo parentale. Non è uno che passava lì per caso e che di tanto in tanto gioca con i figli. Non è un accessorio superfluo, un ammennicolo, un donatore di vita coinvolto per necessità. Non scherziamo. E anche basta con questa narrazione astratta che vedo sui social. Basta con questi stereotipi banali. Basta con gli articoli indeterminativi. Come se i papà fossero tutti assenti, stupidi e superficiali. Ma dove vivete? Il papà è tanta roba. È il rifugio sicuro, è il controcanto che permette di comprendere i limiti. È il no necessario per crescere e il sì fiducioso che spinge ad osare. È l’abbraccio a cui tornare sempre, anche dopo una cazzata. È il sacco da prendere a pugni e il mediatore determinante quando un litigio non trova soluzione. È il pungolo che ti spinge ad allargare il tuo mondo. È (per fortuna) diverso dalla mamma. E questa diversità sono bellezza e ricchezza necessarie per educare.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Giovedì 21 Marzo 2024, 06:00