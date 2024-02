Baglioni, la nostra colonna sonora

di Gigi De Palo

Claudio Baglioni ha 73 anni, mio figlio 18. Due mondi apparentemente diversi. Cambiano i tempi, ma le canzoni che toccano il cuore restano le stesse. Io e Giovanni ci ritroviamo complici dopo tanto tempo raccontandoci le emozioni di un concerto ad un giorno di distanza. Lui con la sua ragazza, io con mia moglie che è anche sua madre. L’esperienza di Atuttocuore è straordinaria: tre ore di generosità sconvolgente. Non solo per la durata del concerto (se cantasse la metà del tempo, varrebbe comunque il prezzo del biglietto), ma anche perchè è un musical con quasi 100 persone (sarebbe un grande spettacolo anche con la metà delle persone sul palco). Ed è bello vedere un artista che a 73 anni dà ancora la vita in quello che fa, che ama il suo lavoro, che si sente in debito, che desidera ridare questa sovrabbondanza d’amore ricevuta in oltre 50 anni di carriera. E mi piace scoprire che un padre e un figlio a distanza di tanti anni hanno la stessa colonna sonora e le stesse parole a dare senso, musica e colore alle loro giornate.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Giovedì 29 Febbraio 2024, 07:12