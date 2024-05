Anziana invalida violentata al cimitero, arrestato un operatore sociosanitario

di Cecilia Legardi

A Pieve Emanuele (Milano) un operatore sociosanitario ha aggredito sessualmente un'anziana donna nel cimitero. L'uomo ha molestato una donna invalida di 76 anni al cimitero e, in seguito alla denuncia della vittima, i carabinieri della stazione di Pieve Emanuele, in provincia di Milano, hanno scoperto che aveva già aggredito una diciassettenne sul posto di lavoro. Per questo il 58enne italiano è stato posto ai domiciliari su richiesta dei pm del V dipartimento della Procura di Milano (dipartimento fasce deboli), per violenza sessuale per i due episodi.

Le indagini, partite a settembre 2023, hanno ricostruito la vicenda iniziata dapprima con apprezzamenti fisici, e poi è sfociata in una vera e propria molestia, durante la quale l'uomo ha braccato la donna da dietro e ha simulato un rapporto sessuale. La donna, divincolatasi, ha denunciato immediatamente l'accaduto ai Carabinieri che hanno fatto partire le ricerche. L'uomo si è scoperto poi lavorare come Operatore socio sanitario in una struttura dove, nel 2022 una ragazza, all'epoca minorenne, era stata abusata con la stessa dinamica.

Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Maggio 2024, 20:04

