Violentava le allieve minorenni del maneggio di cui era presidente: arrestato 71enne

Violenze alle allieve del maneggio di equitazione. E' questa l'accusa mossa contro un uomo di 71 anni, presidente di un maneggio a Pioltello, arrestato dalla polizia di Milano, al termine di un'attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano. L'uomo avrebbe costretto una ragazza minorenne a compiere atti di masturbazione in suo favore.

Le indagini svolte dagli agenti del Commissariato Monforte Vittoria hanno evidenziato come l'uomo, approfittando del proprio ruolo e con abuso di autorità, compisse atti sessuali in danno di alcune allieve con baci e palpeggiamenti.

Il 71enne è stato indagato anche per i reati di detenzione abusiva di armi clandestine in quanto, nel corso della perquisizione, i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato, in un domicilio fuori regione, 5 armi e numerose munizioni non regolarmente detenute e denunciate.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 11 Marzo 2022, 16:27

