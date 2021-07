Vaccini per gli under 18 slittano alla fine dell’estate: non prima del 23 agosto

Bisognerà aspettare l’ultima settimana di agosto per l’avvio delle vaccinazioni agli adolescenti lombardi dai 12 e i 18 anni. La vicepresidente e assessora la Welfare Letizia Moratti ha confermato quanto già era nell’aria da una decina di giorni: «Soltanto dal 23 agosto saranno disponibili 500 mila slot per i 12-18enni». Gli slot per le prime dosi previsti per la fine di luglio e l’inizio di agosto sono saltati per la mancanza delle forniture.

I giovanissimi che ancora non si sono prenotati troveranno posto quindi solo a ridosso della ripresa scolastica. I calendari con i possibili appuntamenti (fino a 500 mila posti) sono presenti già da ieri sul portale di Poste. Intanto la Moratti è tornata a ribadire che «un milione di dosi molto preziose arriverà ad agosto, di cui il 60% Pfizer e il 40 Moderna»

Ultimo aggiornamento: Sabato 3 Luglio 2021, 16:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA