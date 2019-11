Tenta di prendere il treno in corsa e viene travolto dal convoglio: è in fin di vita

Venerdì 15 Novembre 2019, 19:50

Ha tenta di prendere ilin corsa e a quanto si apprende da una primissima ricostruzione è stato travolto dal convoglio. Un uomo di 63 anni è rimasto gravemente ferito questa sera poco prima delle 18 alla stazione ferroviaria di Lecco ) per essere stato urtato da un treno, ilsulla direttrice per Milano partito alle 16.47 dal capoluogo valtellinese e atteso aalle 18.45.In base a una prima ricostruzione dell'accaduto, l'uomo potrebbe aver tentato di salire lo stesso sul treno in movimento, venendo così urtato e subendo gravi traumi e lesioni. È stato lanciato l'allarme e l'uomo, che quando è stato soccorso era cosciente, è stato poi ricoverato in codice rosso. Il convoglio è rimasto fermo per consentire soccorsi e accertamenti. Ripercussioni e ritardi si sono registrati su tutta la tratta.