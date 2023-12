Tiziana Morandi, la “Mantide della Brianza” condannata a 16 anni e 5 mesi. «Ha circuito, narcortizzato e rapinato 9 uomini»

di Mario Landi

Il Tribunale di Monza ha condannato a sedici anni e cinque mesi Tiziana Morandi, detta “la Mantide della Brianza”, riconosciuta colpevole di aver circuito e narcotizzato 9 uomini, dopo aver proposto loro massaggi via social, approfittando della loro incapacità di difendersi. La sentenza è stata pronunciata stamani, a fronte dei 15 anni chiesti dall'accusa. La difesa ha già annunciato il ricorso in Appello.

Il vero volto e le foto sui social con cui attirava le vittime

ll suo aspetto, e non solo per l'ovvia difficoltà della detenzione in carcere ma anche per il massiccio ricorso all'uso di filtri sui social, è molto diverso da quello delle foto che le sono valse il soprannome di "Mantide della Brianza".

«Narcotizzava gli uomini durante gli incontri al bar»

Secondo l'accusa, la 48enne attirava le vittime sui social media o con un drink in un bar della provincia di Monza, poi versava loro gocce di benzodiazepine per narcotizzarle e derubarle.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 7 Dicembre 2023, 14:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA