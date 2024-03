Preso il ladro seriale delle farmacie di Milano: dieci spaccate in poco più di un mese

di Redazione web

Tra la fine dello scorso dicembre e i primi di gennaio di quest'anno a Milano avrebbe messo a segno dieci furti (nove in farmacie e uno in un altro esercizio commerciale) spaccando le vetrine usando dei tombini in ghisa presi per strada, agendo sempre prima dell'alba a negozi chiusi.

Il giovane, un 19enne nordafricano con precedenti, irregolare in Italia, è stato individuato dalla Polizia di Stato e gli è stata notificata in carcere (dove già si trovava per altri reati) un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Milano.

Il 19enne era stato arrestato lo scorso 18 gennaio a Milano, dopo una rapina ai danni di un altro giovane straniero in piazza Duca D'Aosta, nei pressi della stazione Centrale. Viveva in un ricovero di fortuna, in un parcheggio, dove poco dopo era stato rintracciato.

Arrestato e processato per direttissima, era stato sottoposto alla misura del divieto di dimora ed era stato portato nel Cpr del capoluogo lombardo prima di essere trasferito in quello di Gradisca d'Isonzo (Gorizia), dove si sono recati a notificargli l'ordinanza gli agenti del Commissariato Garibaldi-Venezia di Milano che hanno svolto le indagini.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 25 Marzo 2024, 17:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA