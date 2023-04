SmartCityLife, nasce il nuovo Padel Pavilion con Demetrio Albertini

di Luca Uccello

La Design Week a Milano è stata la giusta occasione per presentare il nuovo Padel Pavilion. Il nuovo centro sportivo del quartiere CityLife, che si collocherà all'interno del Parco va a completamento di uno degli interventi architettonici più importanti d’Europa.

Il Padel Pavilion si pone in continuità visiva con le architetture preesistenti e in particolare con le curve del progetto CityWave assieme al quale forma una sorta di portale da nord-est. L’edificio presenta infatti un grande sbalzo con un aggetto curvo di 17 metri che invita il pubblico del parco verso l’ingresso. Esternamente la superficie del padiglione è costituita da una parte superiore in Aluzinc che poggia su una base semitrasparente in policarbonato: l’impressione che il visitatore ne ricava è quella di un grande pieno sopra un grande vuoto, un oggetto che stupisce per leggerezza, eleganza e sensibilità verso il prezioso ambito territoriale che lo ospita. La struttura alta 12 metri, con una superficie di 2.800 mq comprenderà 7 campi da padel. All’interno saranno inoltre presenti un’area ristoro e uno spazio multifunzionale rialzato dal quale sarà possibile avere una vista privilegiata dell'attività sportiva.

Quest’ultima sarà direttamente e interamente gestita da City Padel Milano, tra le più importanti e riconosciute realtà del padel italiano. Fondata nel 2017 da Demetrio Albertini e Lorenzo Alfieri, City Padel Milano ha infatti gestito con successo anche il precedente centro sportivo di padel in CityLife, divenuto in pochi anni punto di riferimento assoluto nel panorama nazionale. L’obiettivo è proseguire nel solco di questo percorso virtuoso portando il Padel Pavilion a giocare un ruolo di primo piano anche nei grandi eventi del calendario internazionale della disciplina.

"Il padel è uno degli sport che si sta affermando con crescente entusiasmo a Milano, in Italia e in tutto il mondo - ha commentato l'Assessora allo Sport, al Turismo e alle Politiche Giovanili del Comune di Milano Martina Riva -. Dopo il grande successo dello scorso anno con oltre 27mila spettatori, a inizio dicembre 2023 Milano ospiterà nuovamente Premier Padel P1, il torneo cui partecipano i migliori giocatori di padel in ambito internazionale. Per questo motivo seguiamo con interesse la realizzazione di questa nuova struttura sportiva nella nostra città. Il Padel Pavilion progettato da Novembre Studio ha le caratteristiche per diventare uno degli impianti di punta per la pratica di questo sport, a livello amatoriale e professionistico".

Ultimo aggiornamento: Venerdì 21 Aprile 2023, 15:15

