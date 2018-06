Ruba bancomat a una pensionata, fa il prelievo e poi restituitsce i soldi

Una donna di 48 anni è stata denunciata dai carabinieri per aver rubato il bancomat a un'anziana ed aver prelevato alcune centinaia di euro, ieri pomeriggio a Sesto San Giovanni. Secondo quanto ricostruito dai militari sestesi, la 48enne, approfittando di un attimo di distrazione della pensionata che all'interno di un esercizio commerciale stava giocando una schedina alla lotteria, le avrebbe sottratto il bancomat, custodito nel suo portafogli insieme al pin, per poi andare a prelevare in un vicino istituto bancario circa 600 euro. Poi la stessa donna è tornata indietro e lo ha rimesso a posto. L'anziana, uscita dalla ricevitoria, è andata a prelevare per fare la spesa, salvo accorgersi di non avere disponibilità sul conto. Chieste delucidazioni alla sua banca, si è resa conto che il prelievo in memoria nei suoi movimenti non lo aveva fatto lei e ha sporto denuncia ai carabinieri. I militari, avviate le indagini, sono risaliti alla 48enne, ripresa anche dalle telecamere della banca. Individuata e convocata in caserma, la ladra ha chiesto scusa e restituito all'anziana i soldi.

Domenica 3 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:36 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..