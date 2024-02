Accoltellato a scuola a 16 anni per una ragazza, l'aggressore era geloso: «Stalle lontano o ammazzo te e tua madre»

di Redazione web

Lo studente di 16 anni accoltellato fuori da una scuola di formazione professionale a Pieve Emanuele, nel Milanese, è "colpevole" di aver frequentato la ragazza sbagliata. L'aggressione choc sarebbe nata dunque per un attacco di gelosia del 18enne, finito poi in manette. Dopo aver minacciato più volte la vittima, l'aggressore è passato ai fatti.

L'aggressione a Pieve Emanuele

«Ammazzo te e tua madre», sarebbe una delle minacce che il 18enne, arrestato ieri per aver accoltellato ad una gamba un 16enne fuori da una scuola di formazione professionale a Pieve Emanuele, nel Milanese, avrebbe rivolto al telefono, prima dell'aggressione, al minorenne, ferito ma non in pericolo di vita.

Per il giovane, arrestato nell'inchiesta dei carabinieri, il pm di turno di Milano Maria Letizia Mocciaro inoltrerà a breve all'ufficio gip la richiesta di convalida dell'arresto e di custodia cautelare in carcere per lesioni aggravate dall'uso di arma, minacce gravi e porto di coltello.

L'arrestato, che compirà 19 anni a marzo e che vive a Rozzano (Milano), ha precedenti per reati di droga ed era sottoposto alla misura di obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Avrebbe buttato il coltello in un cestino che è stato trovato e sequestrato, così come gli abiti che erano ancora sporchi di sangue.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 7 Febbraio 2024, 12:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA