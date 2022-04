Milano, urban climber si appende alla copertura di San Siro: «Mi piace guardare in basso»

Immagini da capogiro quelle postate dal 20enne Adam Lockwood urban climber e youtuber inglese che è salito sulla copertura dello stadio di San Siro a Milano. Il ragazzo è rimasto a penzoloni attaccato alle travi di sostegno della copertura a mani nude: sospeso a 80 metri di altezza senza alcun dispositivo di sicurezza che gli impedisse di cadere. Finita la passeggiata ad alta quota, Lockwood è poi sparito velocemente dalla zona. L’impresa dello Spiderman in calzoncini e scarpe da ginnastica, è stata immortalata negli scatti postati sui social e ovviamente in un video da brividi.

Al Daily Mail Lockwood ha poi spiegato che continua nel pericoloso hobby perché: «Mi piace semplicemente guardare in basso e vedere tutto il mio corpo sospeso sopra qualunque cosa sia da cui sto appeso. L'unico problema era che le sbarre erano ricoperte di polvere densa che lo rendeva un po' scivoloso, ma niente di grave».

Adam è di Manchester, e ha iniziato da adolescente ad arrampicare in free climbing su edifici e strutture. Tra le acrobazie più famose quella dove è rimasto appeso completamente nudo al braccio di una gru da cantiere ad un'altezza di circa 182 metri. Nel curriculum c'è anche la Torre Agbar alta 143 metri a Barcellona e la centrale elettrica di Plomin in Croazia alta quasi 340 metri. Nessuna pianificazione per la scalata allo stadio di San Siro: «Sono arrivato ed ho iniziato: è stato semplice» ha detto Adam.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 4 Aprile 2022, 19:50

