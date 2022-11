Run Happy Tour, a Milano il 3 dicembre si scoprono tutti i segreti tra corsa e nutrizione

Torna Run Happy Tour, l’appuntamento firmato Brooks che coinvolge ogni anno runner e camminatori per vivere un’esperienza unica nel suo genere. E questa volta lo fa con una grande festa in un’unica data in Italia per far testare le ultime novità della collezione e per trascorrere una giornata all’insegna dello sport e del divertimento.

L’appuntamento è il 3 dicembre a Milano al Brooks Run Merry Village allestito presso il Circolo Filologico Milanese dove, a partire dalle ore 9, ci si potrà riscaldare al ritmo di musica e vivere una o più esperienze tra:

o Run Merry – allenamento di corsa 8 km con il campione di Ironman Daniel Fontana per scoprire tutte le tecniche e perfezionare il proprio stile (ritrovo alle ore 9);

o Run Merry Walk – allenamento di camminata di 5km con Fabio Moretti, fondatore della Scuola Italiana di Camminata Sportiva (ritrovo alle ore 10);

o Run Merry Eat & Hiit - workshop sulla nutrizione e allenamento con l'esperta Elena Casiraghi e il triatleta Ivan Risti (ritrovo alle ore 14).

“La nostra mission è quella di ispirare le persone ad avere uno stile di vita attivo attraverso la corsa, celebrando l'esperienza di tutti. Spiega Martina Fogagnolo, Marketing Manager Brooks Italia. Attraverso il programma Run Happy Tour cerchiamo di diffondere questo messaggio coinvolgendo quante più persone possibili a vivere un'esperienza unica, facendo testare i nostri prodotti direttamente agli appassionati in una cornice speciale. Inoltre, per coinvolgere i runner di tutta Italia, inaugureremo la prima Run Merry Marathon, una sfida Strava che riserva tante sorprese”.

Il Run Happy Tour è aperto a tutti ed è gratuito. Partecipare è semplice, bastano solo tre passi:

1. Iscriversi sul sito dedicato: https://www.brooksrunning.com/it_it/brooks-run-happy-tour/ 2. Scegliere una o più attività

3. Partecipare con tanta energia e voglia di divertirsi

Ogni runner riceverà la t-shirt ufficiale e potrà partecipare all’estrazione finale di un kit completo di abbigliamento e calzature. Per tentare la fortuna, basterà semplicemente prendere parte a una delle attività e compilare la lettera che verrà consegnata all’evento. Durante tutta la giornata il team di Brooks sarà a disposizione per consulenze personalizzate e sarà possibile provare le ultime novità della collezione, tra cui in anteprima assoluta la Ghost 15. Ma non è finita qui. Brooks invita tutti i runner alla prima Run Merry Marathon su Strava: l’obiettivo è correre una maratona in tre settimane. Dopo aver corso i 42,195 km entro il 24 dicembre, tutti i finisher potranno ottenere il badge della sfida e potranno partecipare all’estrazione di un kit Brooks, per rendere le proprie corse ancora più happy.

Brooks Run Happy Tour

Sabato 3 dicembre dalle ore 9 alle ore 16

Circolo Filologico Milanese via Clerici 10, 20121 Milano

Ultimo aggiornamento: Venerdì 18 Novembre 2022, 18:25

