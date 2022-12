Remira Market, il mercatino di seconda mano sostenibile a Milano

L’attesa dei regali sotto l’albero, la playlist a tema, il rewatch dei propri film di Natale preferiti. Il momento più atteso dell’anno è alle porte ed è tutto pronto per entrare nel mood natalizio, ma soprattutto è tempo di pensare ai regali. Che sia un regalo per se stesso da fare a chi più si ama, è comunque sempre ben pensato su misura… e perché no, anche sostenibile e vintage. Un pezzo originale e unico nel suo genere per fare del bene al nostro Pianeta, facendo un gesto consapevole.

Ridurre il nostro impatto sul pianeta vuol dire ripensare la nostra vita in tanti aspetti, e allora perchè non mettere anche i regali di 2022 sotto questa ottica e sotto l’albero?

Remira Market, il mercatino di seconda mano sostenibile che ha luogo ogni seconda e quarta domenica del mese a Milano e ogni prima domenica a Parma, abbraccia apertamente questa filosofia. Infatti sostenibilità, inclusione, consapevolezza e riciclo sono le parole chiave che caratterizzano questo format unico nel suo genere che invita a guardare con occhi nuovi le cose per dare loro una seconda vita ed esorta a rovistare tra le bancarelle e a rimettere in circolo oggetti o capi usati.

Questo perché vuole sensibilizzare il pubblico verso uno stile di vita più sostenibile, infondendo sempre più consapevolezza nei consumatori, incoraggiando il pubblico a partire da piccoli gesti come quello di portarsi le proprie borse di tela riutilizzabili per gli acquisti, riempire le borracce d’acqua alla vedovella presente in loco o raggiungerci in bicicletta.

Per questo Natale “Reuse & Ravana” e lasciati ispirare dalle proposte di Remira Market: dalla moda agli accessori fino al design. Vi aspettiamo presso il Tempio del Futuro Perduto di Milano dalle ore 10:30 al tramonto per l’ultimo appuntamento di quest’anno.

Domenica 11 dicembre, appuntamento imperdibile con il workshop su l’Armocromia tenuto da Elena Pasinelli (@elenapasinelli_style), consulente d’immagine, style composer e personal shopper che aiuta le donne a valorizzare e far vibrare al meglio la propria personalità ridando un tocco di brio alla propria immagine attraverso colori, capi, accessori, forme e stili che meglio le esaltano.

Per poter partecipare è necessario prendere un appuntamento via email a remiralab@gmail.com o a questo link https://www.eventbrite.it/e/biglietti-incontro-di-armocromia-11-dicembre-472473369567

