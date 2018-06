Sono i giorni delle parole sposate alla musica, che rendono Milano città aperta e multiforme. Sono i giorni di Radio City, in cartellone dall’1 al 3 giugno.

La manifestazione si allarga innanzitutto nelle cifre: centinaia di emittenti italiane e internazionali, due luoghi deputati come piazza del Cannone (sotto la torre del Castello Sforzesco) e la Triennale; una sfilza di ospiti, workshop e concerti. «Siamo la capitale mondiale delle radio», è il peana del direttore artistico di Radio City, Filippo Solibello.



Al Castello ci saranno i temporary studios per le dirette delle varie emittenti (tra cui Rai Radio, Radio Italia, Radio 105, Radio Deejay, Virgin Radio, Rmc, Radio Capital) con appuntamenti come quello di oggi alle ore 13.50 su Radio Italia, con Mauro Marino e Manola Moslehi che intervistano la band milanese Le Vibrazioni.



Negli appuntamenti a seguire ci saranno anche Achille Lauro e TheGiornalisti. Sul main stage in Triennale, sempre oggi (ore 18) Lo Stato Sociale, sabato sera alle ore 21 Radio105 incontra Fabrizio Moro e domenica sono attesi i live dei Dik Dik alle ore 16 e, alle ore 22, la grande chiusura con gli Almamegretta in concerto per presentare il nuovo EP “One World”. Sempre domenica Rds trasmetterà una workshop con interviste ad Annalisa, Dolcenera e Emma Marrone.

