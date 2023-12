Prof abusiva, da 20 anni insegnava inglese e tedesco senza avere laurea né diploma. «Deve restituire 247mila euro»

di Redazione web

Per quasi 20 anni ha fatto la prof di tedesco e inglese dalla scuola materna fino al liceo da abusiva, senza avere i titoli per farlo, anzi quelli che ha presentato per le varie supplenze sono risultati falsi. Adesso una donna di Como di 49 anni deve restituire un conto di quasi 250mila euro, 247.673 per la precisione. Lo ha stabilito la Corte dei Conti della Lombardia che l'ha condannata. Lo riferisce Il Giorno. L'importo è stato determinato ricalcolando gli importi ricevuti dalle singole scuole al netto delle imposte.

Senza laurea e senza diploma magistrale

Tutto comincia nell'ottobre del 2020, quando il dirigente scolastico di un istituto tecnico di Como controlla le dichiarazioni della donna ed emerge che sono false.

