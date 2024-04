Picchia e violenta la moglie, condannato a 5 anni di reclusione: «Ha provato a strangolarla più volte»

di redazione web

É' stato condannato a 5 anni di reclusione un 49enne originario della Liberia, residente in un paese della Bassa Valtellina, accusato di maltrattamenti familiari e violenza sessuale nei confronti della moglie connazionale. L'uomo in numerose occasioni, dal 2009 al 2019, l'avrebbe picchiata con pugni e schiaffi, a volte pure con una scopa, e avrebbe cercato di strangolarla più volte.

Raccontate in aula a Sondrio, durante il processo che si è svolto oggi, le violenze sessuali, in alcuni casi anche davanti ai figli piccoli della coppia. «L'uomo assumeva una condotta di costante prevaricazione - si legge nel capo di imputazione - volta a ledere l'autodeterminazione della vittima circa la propria vita sessuale, obbligandola in svariate occasioni a subire violenze sessuali»

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Aprile 2024, 21:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA