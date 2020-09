Papà prende a morsi e picchia mamma bimbo di 3 anni suona ai vicini e lo fa arrestare.

E' successo a Limbiate , vicino a Monza. Una triste storia di maltrattamenti in famiglia con un bambino costretto ad assistere a scene orribili.Il piccolo dormiva ed è stato svegliato, in piena notte. Da urla che ormai, a quanto pare, conosceva fin troppo bene. Così, di fronte alla mamma aggredita per l’ennesima volta dal papà ubriaco, il piccolo di appena 3 anni non ci ha pensato due volte: è uscito sul pianerottolo e ha chiesto aiuto ai vicini di casa. In qualche modo è riuscito a farsi notare, suonando il campanello. Riuscendo a salvare la mamma e far arrestare il papà violento.I fatti arrivano da Limbiate. I carabinieri di Cesano Maderno che hanno messo le manette a un uomo di 36 anni, già conosciuto per maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. In ospedale a Monza, invece, è finita la moglie di 33 anni, aggredita a calci, pugni e persino morsi. Qui ha avuto il coraggio di rivelare anni e anni di maltrattamenti continui da parte del marito.