Marocchino cosparge di alcol e dà fuoco alla moglie: la donna morta in ospedale

Non ce l'ha fatta Mina Safine : è morta all'ospedale di Genova nel reparto grandi ustionati dove era stata ricoverata una settimana fa. Ai vigili del fuoco che la trovarono per terra nel corridoio di casa sua a Brescia con il corpo completamente avvolto dalle fiamme, riuscì a dire il nome di chi l'aveva ridotta così:

L'uomo è stato interrogato in settimana e si è avvalso della facoltà di non rispondere.

la coppia, di origini marocchine, senza figli, ha litigato in casa domenica scorsa. I v

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Bresciaicini sentono le urla, Mina chiede aiuto, cerca di scappare ma non riesce. L'uomo la colpisce, la cosparge di alcol e. I carabinieri troveranno poi a casa del liquido infiammabile, un flacone di alcol in parte squagliato, quello usato dal marito per dare fuoco alla moglie, che in città faceva la badante da qualche anno.