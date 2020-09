Porsche Cayenne "impazzito" travolge e uccide donna sotto i portici dello shopping

Esplode il televisore in casa, morta una donna

Una donna di 70 anni, di origine salvadoregna, è morta ieri mattina, intorno alle 12, dopo essere stata investita da una Porsche Cayenne , un suv di grandi dimensioni nel pieno centro di Gallarate (Varese), sotto i portici dello shopping e davanti a tantissime persone. L'auto stava facendo retromarcia, in velocità, e ha colpito la donna mentre questa stava salendo sul marciapiede, secondo quanto spiega all'Adnkronos la polizia locale.La donna è morta sul colpo: ha perso l'equilibrio per l'impatto ed è caduta all'indietro. I vigili sono riusciti attraverso la videosorveglianza comunale ad acquisire le immagini dell'incidente, che hanno permesso di ricostruire tutti i passaggi. I video saranno presto forniti ai magistrati: Pochi secondi che con un'auto di grande cilindrata sono stati fatali per la donna. Il proprietario dell'auto è un 65enne del gallaratese e sembra che possa aver temporaneamente perso il controllo del veicolo durante la manovra, ma è tutto ancora da dimostrare. Dagli esami, non è emerso che il guidatore avesse fatto uso di alcol o droga. Ora è indagato per omicidio stradale.