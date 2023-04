Vigevano, 28enne picchiato a morte dal cognato: «Prima la discussione, poi l'omicidio». Il presunto assassino nascosto in cantina

di Redazione web

Un govane di 28 anni è stato ucciso la scorsa notte a Vigevano (Pavia), in una zona vicina al centro. La vittima avrebbe subito percosse sino a causarne la morte. Le circostanze del delitto devono ancora essere chiarite, ma non si esclude che sia maturato in ambito familiare. Il sospettato (fermato dalla polizia) è il fratello della fidanzata della vittima.

Donna di 38 anni uccisa a coltellate in casa, arrestato l'uomo che viveva con lei. «È mio fratello», ma non erano parenti

Fermato un 35enne

La polizia ha fermato un uomo di 35 anni: non c'è ancora la conferma ufficiale, ma dovrebbe trattarsi del fratello della fidanzata della vittima. Dai primi accertamenti sembra che il delitto sia maturato in un contesto familiare. Tra i due sarebbe nata una discussione, con il 28enne picchiato con violenza sino a provocarne il decesso. Il 35enne è poi fuggito, nascondendosi in una cantina del centro storico di Vigevano, dove però è stato rintracciato dagli agenti del locale commissariato.

#omicidio #vigevano, ragazzo di 28 anni ucciso nella notte: «Picchiato fino alla morte». Fermato un uomo https://t.co/zIQ9sC8M3z — Leggo (@leggoit) April 21, 2023

Ultimo aggiornamento: Venerdì 21 Aprile 2023, 12:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA