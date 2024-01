Uomo di 43 anni trovato morto in casa nel Comasco. L'allarme lanciato dalla madre: «È stato accoltellato»

Un 43enne è stato trovato morto nella sua casa di Oltrona San Mamette, in provincia di Como. A dare l'allarme è stata la madre aquando lo ha trovato a terra non appena è entrata nell'appartamento stamani, lunedì 22 gennaio: il figlio aveva una ferita da arma da taglio al petto. La vittima si chiamava Manuel Millefanti ed era molto conosciuto in paese.

L'aggressione e la richiesta di aiuto ai genitori

La vittima abitava a pochi metri dalla casa dei genitori. Nella notte - riferisce il Corriere della Sera - l'uomo ha chiamato la madre dopo essere stato ferito per chiedere aiuto. La donna si è precipitata e ha trovato il figlio a terra, ferito e ha chiamato subito i soccorsi che purtroppo non sono riusciti a salvarlo. Sul posto si sono precipitati i carabinieri di Cantù e di Appiano Gentile che hanno avviato tutte le indagini del caso: sembra che sia un caso di omicidio.

