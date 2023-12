Milano, rischia di chiudere l'Old Fashion: la storica discoteca dove suonarono Dalla e Jimi Hendrix

Aprendo il sito ufficiale dell'Old Fashion, compare la locandina che pubblicizza la festa di Capodanno per salutare il 2023 e dare il benvenuto al 2024. Ma la serata evento dello storico locale milanese, attivo dal 1933 nel Palazzo dell'Arte in viale Alemagna, rischia di essere una delle ultime. Il contratto con la Triennale, infatti, è scaduto, e al momento il rinnovo appare lontano. Anche se il gestore del locale, Roberto Cominardi, assicura di non aver perso la speranza di continuare l'attività, così come non esclude che l'Old Fashion possa continuare a esistere, ma in un altro luogo della città. La struttura viene ideata all'inizio degli anni Trenta dall'architetto Giovanni Muzio. Sulla terrazza viene creata la 'sala danzantè e data in gestione, insieme al ristorante, alla 'Ditta F.lli Berettà. Dopo essere diventato un circolo ricreativo per gli ufficiali tedeschi durante la guerra, in alcuni locali attigui nasce la prima sede sperimentale delle trasmissioni televisive Italiane.

Sarà proprio da quelle sale che verranno trasmesse le prime puntate di “Lascia o Raddoppia” di Mike Bongiorno, che non a caso proprio lì vorrà festeggiare i suoi 80 anni. Negli anni Sessanta, il locale diventa il Piper di Milano, che diventa famoso in tutta Italia per le esibizioni di Patty Pravo e Lucio Dalla, ma soprattutto per il concerto del 23 giugno 1968 di Jimi Hendrix.

Nel 2003, disegnato direttamente dai fratelli Cominardi, il locale assume una caratterizzazione neo barocca. Come ricorda il sito ufficiale dell'Old, come lo chiamano familiarmente i milanesi, «nel 2004 avviene lo spostamento del Giardino dalla antica sede del Triportico in quella nuova alberata. Lo spostamento produce un ampliamento di superficie da 870 a 1200 mq e una completa ristrutturazione degli spazi».

Nel 2006 è l'architetto Fabio Rotella a ridisegnare l'interno del locale, che torna all'aspetto futurista delle origini. Nello stesso anno, viene riconosciuto dal Comune di Milano e dalla Regione Lombardia «locale di rilevanza storica». Sono passati da Old Fashion personaggi come George Clooney, Madonna, Justin Bieber, Naomi Campbell e Leonardo DiCaprio, protagonisti delle cronache mondane. Ma il rischio che le pagine di attualità cedano il passo definitivamente ai libri di storia appare sempre più concreto.

Ultimo aggiornamento: Martedì 12 Dicembre 2023, 22:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA